Специалист по вирусному PR Шишков подтвердил, что схема сдачи аккаунтов в аренду мошенникам существует

Недавно в сети произошло несколько громких взломов аккаунтов популярных блогеров. Это вызвало обеспокоенность среди подписчиков: некоторые стали подозревать наличие серых схем заработка. Специалист по вирусному PR Андрей Шишков в беседе с KP.RU подтвердил, что схема сдачи аккаунтов в аренду мошенникам действительно существует, но обычно это касается менее известных блогеров.

«Такая схема действительно существует, но обычно с намного менее популярными блогерами. В Телеграм-чатах мошенники предлагают сдавать им в аренду частные профили за 100–200 тысяч рублей в месяц — для рекламы онлайн-казино. То есть человек делает вид, будто его взломали, а аферисты с помощью его страницы обманывают кучу людей», — пояснил эксперт.

Шишков отметил, что такой способ заработка крайне рискованный, и владелец аккаунта может быть признан соучастником преступления.