Специалист по стройматериалам Васильев заявил, что в России не смогут запретить пластиковые окна

Недавно по соцсетям разлетелась информация, что в России с 1 ноября могут запретить установку пластиковых окон во всех домах и зданиях, однако это совершенно точно не соответствует действительности. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

По его словам, распростраянемая информация — это чистой воды фейк. Современная строительная сфера — это сложная и многоуровневая экосистема, и пластиковые окна являются ее большой частью.

Васильев подчеркнул, что пока нет аналогов, на которые бы можно было заменить привычные и повсеместно распространенные стеклопакеты.