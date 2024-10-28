Специалист по стройматериалам Васильев заявил, что в России не смогут запретить пластиковые окна

Недавно по соцсетям разлетелась информация, что в России с 1 ноября могут запретить установку пластиковых окон во всех домах и зданиях, однако это совершенно точно не соответствует действительности. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.
По его словам, распростраянемая информация — это чистой воды фейк. Современная строительная сфера — это сложная и многоуровневая экосистема, и пластиковые окна являются ее большой частью.
Васильев подчеркнул, что пока нет аналогов, на которые бы можно было заменить привычные и повсеместно распространенные стеклопакеты.
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