Специалист по речи Никифоров: лжец чаще моргает и активнее жестикулирует

Невербальные сигналы помогут вывести собеседника на чистую воду. Так, лжеца обязательно выдадут частое моргание и активная жестикуляция, рассказал эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также это может быть почесывание волос, потирание уха или носа, тут все достаточно индивидуально. Главным здесь будет то, что человеку эти жесты не свойственны, он не ведет себя так в обычной ситуации.

Выявить ложь помогут дополнительные вопросы. Отвечая на них, собеседник начнет путаться, допускать ошибки в своих высказываниях и нервничать, отметил Никифоров.