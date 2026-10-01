Специалист по подбору персонала Бойко рассказал, как объяснить перерыв в работе

Долгий перерыв в работе может отпугнуть нанимающего менеджера не сам по себе, а из-за неизвестности, которая за ним скрывается. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы по подбору персонала Selecty Андрей Бойко.

По словам Бойко, причин для карьерной паузы может быть множество, и большинство из них имеют основания. Для IT-специалиста важно, как за это время изменились язык программирования и рынок. Если человек учился, делал личные проекты или консультировал, это стоит указать в резюме.

Перерыв из-за личных обстоятельств можно кратко обозначить в разделе «О себе», не скрывая декрет или уход за родственником, но не вдаваясь в детали. Специалист не советует придумывать несуществующие проекты. Лучше коротко обозначить причину паузы и показать готовность вернуться к работе в полном объеме.