Специалист по питанию Гредусова назвала нежелательные первые ингредиенты в БАДах

Эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова посоветовала проверять, чтобы первым ингредиентом в БАДах был витамин или другое действующее вещество, а не наполнитель. Она перечислила компоненты, которые считает нежелательными в этой позиции, сообщает Sputnik .

Гредусова отметила, что в порошках, саше и капсулах первым в составе нередко указывают мальтодекстрин. По ее словам, у вещества высокий гликемический индекс, а при длительном приеме оно может подавлять действие бифидо- и лактобактерий.

Эксперт также рекомендовала обращать внимание на диоксид титана Е171, который используют в оболочках таблеток и капсул. В перечень нежелательных компонентов она включила синтетические азокрасители: тартразин Е102, понсо 4R Е124, кармуазин Е122, аллюра красный Е129 и эритрозин Red 3.

Кроме того, Гредусова назвала гидрогенизированные растительные масла, дикальция фосфат, тальк, а также сахарные спирты — мальтит и сорбит. По ее мнению, эти вещества могут быть связаны с рисками для здоровья при регулярном употреблении.

Если состав сложно оценить самостоятельно, эксперт предложила пользоваться сервисами, которые распознают ингредиенты по фотографии этикетки.