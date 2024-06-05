Специалист по маникюру Петрова посоветовала взять крем для стоп в отпуск, чтобы продлить жизнь педикюру

Педикюр прослужит дольше, если кожу стоп все время увлажнять. Об этом «Газете. Ru» рассказала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Виктория Петрова.

Она объяснила, что современные мастера используют методы педикюра, которые подходят для любого типа кожи. Однако уже от человека будет зависеть, как долго он продержится.

«Помните, чтобы продлить свой педикюр, то стоит носить удобную и комфортную обувь, а также не пренебрегать расслабляющими и освежающими ванночками для ног в домашних условиях», — отметила эксперт.

Она добавила, что также нужно регулярно использовать крем для стоп и обязательно взять его с собой в отпуск.