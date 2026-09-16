Специалист по кредитным продуктам Лесовой назвал скрытые факторы снижения кредитного рейтинга
Многие россияне уверены, что качество кредитной истории зависит исключительно от своевременного погашения задолженностей, однако финансовые организации оценивают поведение заемщика гораздо шире. О трех неочевидных привычках, способных испортить репутацию клиента, «Газете.Ru» рассказал Роман Лесовой, начальник отдела развития кредитных продуктов розничного бизнеса банка Хлынов.
Первой опасной привычкой эксперт назвал массовую подачу заявок одновременно в несколько банков. Каждое такое обращение фиксируется в системе, а большое количество запросов за короткий период расценивается кредитными организациями как признак серьезных финансовых трудностей и острой нехватки средств, пишет ИА НСН.
Второй проблемой становится накопление чрезмерных кредитных обязательств, включая рассрочки и кредитные карты. Даже при условии своевременных платежей наличие большого объема доступных долгов повышает показатель долговой нагрузки (ПДН), что негативно сказывается на скоринге.
Третья вредная привычка связана с хранением «про запас» неиспользуемых кредитных карт. Банки учитывают при оценке надежности клиента не только фактическую задолженность, но и общую сумму доступных лимитов по всем открытым продуктам. Поэтому ненужные или пустые карты лучше официально закрывать через заявление в банке, чтобы они не снижали вашу расчетную платежеспособность.