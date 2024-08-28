Специалист по кофе Блинников: для вкусного напитка необходимо молоть зерна непосредственно перед приготовлением

Чемпион мира по приготовлению кофе в турке Сергей Блинников в беседе с изданием «Сноб» поделился тонкостями варки напитка.

Специалист рассказал, что турка требует очень мелкого помола. Если человек желает получить максимум удовольствия, ему следует молоть кофе непосредственно перед приготовлением.

«Считается, что для турки светлая обжарка подходит лучше всего», — сказал Блинников.

При этом он добавил, что при выборе кофе человек должен ориентироваться на собственные предпочтения, а не на общепринятые стандарты. В этом и заключается весь секрет вкусного напитка.