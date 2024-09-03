Специалист по IT-безопасности Алексеев назвал запуск спутникового интернета стратегической задачей

Начальник управления безопасности IT-компании Александр Алексеев в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал сообщение о том, что в России через три года может появиться свой спутниковый интернет.

По его словам, три года звучат очень оптимистично, однако за 5-10 лет развить спутниковый интернет в стране вполне реально.

В заключение эксперт добавил, что запуск спутникового интернета является стратегической, а не коммерческой задачей. Такой вид связи лишен посредников в виде базовых станций и закопанных проводов, к которым всегда можно получить физический доступ.