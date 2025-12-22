Специалист по физической реабилитации Бакуняев обеспокоился ростом числа людей с сидячим образом жизни

Специалист по физической реабилитации Иван Бакуняев в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что современный образ жизни способствует увеличению числа людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

По словам эксперта, сейчас все устроено так, чтобы люди меньше двигались: доставка на дом, дистанционное обучение — все это уменьшает мотивацию выходить на улицу и заниматься физической активностью.

«У нас сейчас все сделано для того, чтобы мы придерживались сидячего образа жизни», — подчеркнул Иван Бакуняев.

Он добавил, что необходимо работать над этой проблемой, поскольку базовая физическая активность многих людей ограничивается перемещением между комнатами дома или офиса.