Специалист по домоводству Кизилашвили посоветовала протирать пыль в доме каждый день

Специалист по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала, почему легкую уборку в квартире нужно проводить каждый день. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Под ежедневной уборкой специалист подразумевает протирание пыли. Что касается полов, Кизилашвили порекомендовала не делать влажную уборку слишком часто.

«Вполне достаточно просто протирать пыль. Например, делать это при помощи пылесоса, а можно с помощью специальных меховых щеточек», — сказала собеседница издания.

В зимний период эксперт посоветовала оставлять обувной коврик за порогом квартиры, чтобы не заносить пыль в дом, а также складывать вещи по своим местам.