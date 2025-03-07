Специалист МЧС Зайцев: установка решеток на окна не всегда целесообразна

Специалист ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Зайцев предупредил, что устанавливать решетки на окна не всегда целесообразно. Хотя прямого запрета на монтаж решеток нет, есть определенные требования противопожарного режима, написал «ФедералПресс» .

Так, «глухие» решетки запрещены только на аварийных выходах — окнах подвалов и приямков. Однако использовать их не рекомендуется вовсе, ведь они могут помешать работе пожарных, замедлить эвакуацию и тушение огня, лишить людей возможности выбраться самостоятельно.

МЧС советует ставить распашные решетки или вовсе отказаться от них. Сотрудники ведомства ежедневно проводят инструктажи с населением, объясняя важность соблюдения требований пожарной безопасности.