Специалист газовой компании Бабенко: ускорить газификацию СНТ поможет официальная регистрация дачного участка

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) имеют право на участие в программе социальной газификации. Для ускорения этого процесса необходимо соблюдать ряд условий, рассказала глава по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко в разговоре с RT .

Прежде всего, важно зарегистрировать домовладение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, СНТ должно располагаться в пределах населенного пункта, уже прошедшего газификацию.

Для включения участка в программу нужно подать заявку и представить все документы в газораспределительную компанию. Чем больше дачников проделают вышеперечисленные манипуляции, там выше шансы проведения газа в СНТ, резюмировала специалист.