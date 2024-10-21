Специалист газовой компании Бабенко: ускорить газификацию СНТ поможет официальная регистрация дачного участка

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) имеют право на участие в программе социальной газификации. Для ускорения этого процесса необходимо соблюдать ряд условий, рассказала глава по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко в разговоре с RT.
Прежде всего, важно зарегистрировать домовладение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, СНТ должно располагаться в пределах населенного пункта, уже прошедшего газификацию.
Для включения участка в программу нужно подать заявку и представить все документы в газораспределительную компанию. Чем больше дачников проделают вышеперечисленные манипуляции, там выше шансы проведения газа в СНТ, резюмировала специалист.
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