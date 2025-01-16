Специалист Евдокимов: перенос схемы транспорта Москвы на Екатеринбург невозможен

В рамках обсуждения возможности создания центрального железнодорожного кольца в Екатеринбурге, которое могло бы стать альтернативой метрополитену, заместитель генерального директора ОАО «Уралгипротранс» Петр Евдокимов выразил свою точку зрения. Об этом сообщил «РГ-Урал» .

Эксперт считает, что прямой перенос московской схемы на Екатеринбург невозможен, учитывая отсутствие развитой сети метро в уральской столице, написал «ФедералПресс».

Он предлагает создать оптимальный транспортный каркас города, включающий базовую подземную сеть с большими интервалами между станциями и наземную инфраструктуру для передвижения на короткие расстояния. Евдокимов подчеркивает, что ни один трамвай не способен обеспечить такую же пропускную способность, как метро, которое способно перевозить до 130 тысяч человек в день. По его мнению, различные виды транспорта должны работать вместе, дополняя друг друга, чтобы достичь максимального эффекта.