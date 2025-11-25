Специалист AmadeyPrint Шахова предупредила, что 100% полиэстер не подойдет людям с чувствительной кожей

Полиэстер известен своей практичностью: он не мнется, быстро сохнет и хорошо держит форму. Однако в некоторых случаях одежда из этого материала может вызвать дискомфорт. Специалист по тканям и основатель компании AmadeyPrint Анастасия Шахова рассказала KP.RU , что 100% полиэстер не подойдет людям с чувствительной кожей, реагирующей раздражением или аллергией на синтетические добавки.

Также этот материал не рекомендуется выбирать тем, кто предпочитает натуральные ткани. Несмотря на то что полиэстер является синтетикой, он популярен среди производителей благодаря своим свойствам. Его часто используют в спортивной и туристической одежде, так как он идеален для активных занятий и зимних прогулок.

Однако, если ваша кожа чувствительна к синтетике или вы предпочитаете максимальный комфорт, лучше выбирать одежду с более мягким и естественным составом.