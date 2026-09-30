Спелеолог Самохин рассказал, что подтопления в Красной пещере в Крыму случаются 10–15 раз в год

В Крыму, в Красной пещере на Долгоруковском плато, произошло подтопление, из-за которого группа туристов оказалась заблокирована. По словам главы Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, подтопления в этой местности случаются 10–15 раз в год из-за особенностей структуры пещеры, где вода после дождей фильтруется в подземные коллекторы, пишет «Радио Крым» .

Уровень воды поднялся на участке экстремального маршрута, что вынудило спасателей начать операцию по эвакуации. К работам привлечены 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. В пещере есть сухие залы, где туристы могут переждать опасность, так как вода там не поднимается до критического уровня.

Эксперт пояснил, что подобные ситуации являются природным процессом, который сложно предугадать.

В 2026 году в Крыму проводится операция по спасению туристов, застрявших в Красной пещере из-за резкого подъема воды.