Спасенный из Кременной медведь переехал в Москву

Акулова: спасенного в ЛНР медведя Грома перевезли в вольер Московского зоопарка

Медведь Гром переехал из подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Генеральный директор учреждения Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале, как он обживался в новом доме.

«Гром осваивает новый вольер… по ступенькам боится ходить… завлекаем на яблочки… ничего! Все получится у Грома! Гром наш герой», — заявила она.

Бурый медведь почти два года находился в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В октябре 2022 года его эвакуировали из города Кременная в ЛНР, где в течение 10 лет Гром жил на территории пивного завода.

К тому моменту животному исполнилось 16 лет, он испытал сильный стресс из-за звуков обстрелов и имел проблемы с зубами. Косолапый быстро освоился и за первые месяцы после переезда в Подмосковье набрал 30 килограммов.

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