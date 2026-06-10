Спасенные во время ночной атаки фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» стали символом стойкости

Уцелевшие фрагменты панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» спасли во время вражеской атаки прошедшей ночью. Их представят на выставке, посвященной художнику Францу Рубо, которая откроется завтра. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила сотрудница музея.

Экспонаты находились вне основного здания, куда минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар, вызвав крупный пожар. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что удар зафиксировали около трех часов ночи.

Пожарные работают на месте более пяти часов, сотрудников пока не пускают внутрь. По оценке директора, само полотно, находившееся в здании, если не полностью, то в большей степени уничтожено.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что это была целенаправленная атака на главный символ города. Историческое здание уже страдало в 1942 году: тогда удалось спасти 86 фрагментов, на основе которых после войны была воссоздана копия шедевра.