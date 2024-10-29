Спасенного в Охотском море туриста выписали из больницы

Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, выписался из больницы, его состояние сейчас оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Врачи отметили, что он способен выполнять обычные физические нагрузки, самостоятельно питается. К слову, турист набрал за время своего пребывания в больнице девять килограммов. Кроме того, врачи подчеркнули, что Пичугин — человек с очень сильным характером, и состояние его психики также не вызывает опасений.

Напомним, мужчина отправился с братом и племянником в путешествие на лодке, чтобы посмотреть китов. Но их унесло в море, родственники Пичугина погибли, и он 67 дней дрейфовал в Охотском море, пока его не спасли.