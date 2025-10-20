Спасатели предупредили жителей Курганской области о риске возникновения лесных пожаров

Специалисты МЧС России предупредили о риске возникновения лесных пожаров на территории Курганской области из-за опасной погоды. Об этом сообщил сайт URA.RU .

«Высокая пожарная опасность в отдельных районах Курганской области сохранится с 20 по 24 октября. При возникновении происшествий звоните на единый номер "112" или по телефонам пожарно-спасательной службы "101"», — отметили представители ведомства.

По данным Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, прогнозируется четвертый класс горимости леса по шкале Нестерова. Всего классов пять, и при пятом объявляется чрезвычайно высокая горимость.