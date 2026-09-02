Спасатель Зраенко назвал дикие участки побережья самыми опасными местами для купания

Заместитель руководителя ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко в эфире «Радио Крым» обозначил локации, где чаще всего происходят несчастные случаи на воде. По его словам, наибольшую угрозу представляют дикие участки побережья.

«Все опасные места — там, где нет официальных подготовленных пляжей и спасательного обеспечения», — подчеркнул инспектор.

В этих зонах не исследовано дно, отсутствуют санэпидемиологические проверки акватории, а главное — некому оказать помощь при происшествиях. В части судоходства особую опасность представляет купание у обрывистых берегов и скальных пород из-за ветровой нагрузки и волнения. Также высок риск удариться о камни.

Зраенко напомнил, что с прошлого года в Крыму действуют строгие правила использования маломерных судов: сап-доски разрешены только за буйками на удалении до 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров. Эксплуатация плавсредств ночью категорически запрещена.