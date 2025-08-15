Спасатель Штыба предупредил, что необорудованные места могут быть опасны из-за внезапных течений

Купаться в открытых водоемах в последние теплые выходные — хорошая идея, но важно помнить о безопасности. Спасатель Максим Штыба в интервью Life.ru подчеркнул, что специально оборудованные места с дежурством спасателей — самые комфортные для купания.

Штыба предупредил, что другие водоемы могут быть опасны из-за предметов на дне или внезапных течений. Водопады особенно рискованны: там нет оборудованных мест для купания, а риск падения камней делает их крайне небезопасными.

«Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берем море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они все это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают», — сказал спасатель.

Тренер по плаванию Ольга Екимова дала рекомендации для экстремальных ситуаций на воде. Она советует сохранять спокойствие при попадании в течение, не бороться с ним, а постепенно смещаться к берегу.