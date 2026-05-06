Спасатель Щетинин рассказал о правилах поведения во время грозы

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал о правилах поведения во время грозы.

Он подчеркнул, что в такую погоду лучше не гулять. Если же гроза застала на улице в городе, нужно как можно быстрее спрятаться в ближайшем здании, например, в кафе. Важно держаться подальше от витрин, дверей и окон, так как сильный ветер может сорвать неустойчивые конструкции, что чревато травмами. Также можно переждать непогоду в подъезде жилого дома.

По словам Щетинина, не стоит рисковать и находиться под деревьями или рекламными щитами.

«Старайтесь уходить от таких вещей в сторону», — посоветовал спасатель.

Он добавил, что подземный переход тоже неплохо укрывает от грозы. А самое безопасное место — в машине. Главное — держаться подальше от деревьев, столбов и других потенциально опасных объектов. Особое внимание следует уделить безопасности детей, не отпускать их никуда.