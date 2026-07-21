Спасатель Щетинин рассказал, как действовать при пожаре на даче

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, как тушить небольшое возгорание на даче и когда нужно немедленно эвакуироваться, сообщает «Радио 1» .

Щетинин уточнил, что небольшое пламя можно потушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелеными ветками лиственных пород.

Если огонь разросся, Щетинин посоветовал сразу звонить в 112, точно сообщить место, предупредить людей поблизости и эвакуироваться.

Он также напомнил, что траву и мусор можно сжигать только по правилам. Для этого нужно использовать яму глубиной 30 см и диаметром около одного метра или металлическую бочку. В радиусе 10 метров при этом следует убрать сухие растения и деревья, передает RT.