Спасатель Щетинин рассказал, как действовать при пожаре на даче
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, как тушить небольшое возгорание на даче и когда нужно немедленно эвакуироваться, сообщает «Радио 1».
Щетинин уточнил, что небольшое пламя можно потушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелеными ветками лиственных пород.
Если огонь разросся, Щетинин посоветовал сразу звонить в 112, точно сообщить место, предупредить людей поблизости и эвакуироваться.
Он также напомнил, что траву и мусор можно сжигать только по правилам. Для этого нужно использовать яму глубиной 30 см и диаметром около одного метра или металлическую бочку. В радиусе 10 метров при этом следует убрать сухие растения и деревья, передает RT.