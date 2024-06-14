Спасатель Щетинин призвал родителей не оставлять детей одних дома из-за риска выпасть из окна

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал родителей не оставлять детей дома одних из-за риска выпасть из окна.

В эфире радиостанции он назвал москитные сетки и «антикошки» главными опасностями в доме.

«Детей своих нужно контролировать, по возможности меньше оставлять дома. <…> Москитные сетки и „антикошки“ — это от лукавого», — сказал он.

Щетинин посоветовал родителям зайти в строительный супермаркет и купить специальное приспособление, не позволяющее открыть пластиковое окно. Сегодня это самый эффективный способ сохранения жизни детей в чрезвычайных ситуациях.

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