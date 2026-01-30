Спасатель Щетинин предупредил об опасности использования старых обогревателей

С наступлением холодов участились случаи пожаров из-за неправильного использования электрообогревателей. Опасность часто представляют не новые устройства, а старые, которые долгие годы хранились на балконах или в гаражах. Об этом рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с « Радио 1 ».

Эксперт подчеркнул, что многие пожары происходят из-за неисправных, самодельных или изношенных электронагревательных приборов. Он отметил, что особое беспокойство вызывают обогреватели с открытой раскаленной спиралью, знакомые многим с советских времен.

Специалист добавил, что такие устройства представляют серьезную опасность и назвал их «бомбой замедленного действия». Он рекомендовал отказаться от использования таких приборов и перейти на современные модели с защитными системами, выделив среди них масляные и керамические обогреватели, написал сайт Vse42.ru.

Щетинин также напомнил, что любой обогреватель, даже самый новый, нельзя оставлять без присмотра, в том числе ночью. Зимняя безопасность — это вопрос ответственности, подчеркнул эксперт. Он добавил, что лучше один раз приобрести надежный современный прибор и следовать инструкции, чем рисковать, используя устаревшую технику.