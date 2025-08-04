Спасатель Щетинин предостерег от купания в необорудованных местах

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в разговоре с RT подчеркнул важность купания только в специально отведенных для этого местах.

Специалист напомнил, что погружаться в воду на пляжах, где нет таблички «Купание разрешено», запрещено. Он назвал «однозначно опасными» открытые водоемы.

Щетинин призвал не доверять кажущемуся спокойствию воды и всегда помнить о скрытых угрозах.