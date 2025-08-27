Спасатель Щетинин посоветовал взять в поход на лодке спутниковый телефон и яркую ткань
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал aif.ru, какие вещи необходимо иметь в лодке при длительном выходе на водоем.
Специалист посоветовал взять на судно средства связи. Если в местности слабый сигнал, стоит прихватить с собой радиостанцию или спутниковый телефон.
«Конечно, однозначно должны быть спасательные жилеты. Если человек идет на три-четыре дня, то пищи должно быть с запасом, также должны быть запас воды, спичек, каких-то теплых вещей», — добавил эксперт.
По его словам, в лодке необходимо держать весла и топливо для мотора, а также фонарик и яркую ткань, которые пригодятся для подачи сигнала бедствия.