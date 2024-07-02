Спасатель Щетинин посоветовал лечь на спину, если купающийся потерял контроль над ситуацией в воде

Если человек во время купания начал тонуть, то важно сохранять контроль над ситуацией и не паниковать. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал заслуженный спасатель России и член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, если во время купания человек почувствует, что начинает тонуть, важно сделать глубокий вдох, притянуть ноги к телу и обнять их руками. В этой позиции он сможет устойчиво лежать на спине, перевести дыхание и оглядеться в поисках спасения. Этот метод может спасти жизнь, если купающийся потерял контроль над ситуацией в воде.

«Купание разрешено только в специально отведенных и подготовленных местах. Они обозначены табличками. Все такие места купания допущены целой комиссией. Они оборудованы буйками, у них проверено дно и присутствуют спасатели, связь», — отметил эксперт.

Спасатель также предупредил о рисках, связанных с другими водоемами, где водоросли могут стать серьезным препятствием во время плавания или ныряния. Поэтому отдыхать на воде стоит только в разрешенных местах.