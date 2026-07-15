Спасатель Щетинин посоветовал изучить ближайшие населенные пункты и дороги, чтобы не заблудиться в лесу

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik рассказал, какие меры стоит предпринять перед походом в лес, чтобы не заблудиться.

По словам Сергея Щетинина, важно знать, куда и зачем вы идете. Если цель — сбор грибов, лучше ориентироваться на местности, которую вы знаете.

Если местность незнакомая, нужно подготовиться к походу заранее. Спасатель советует: взять карту и изучить ближайшие населенные пункты и дороги; предупредить родственников о своем маршруте и времени возвращения; надеть яркую одежду; взять небольшой рюкзачок с запасом воды, батончиком и аптечкой первой помощи; при наличии навыков — взять компас.

Щетинин также рекомендует двигаться только на специальной технике и не углубляться в лесную чащу.

Если вы чувствуете, что потерялись, не нужно паниковать. Следует позвонить в службу 112, предварительно позаботившись о том, чтобы телефон был заряжен и под рукой был пауэрбанк.