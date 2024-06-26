Спасатель Щетинин: не стоит хранить материалы для ремонта на балконе

Многие используют балконы и лоджии как место для хранения самых разных вещей. Не стоит размещать там материалы, которые остались от ремонта, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в эфире радио Sputnik.

По его словам, при высокой температуре воздуха лакокрасочные изделия, растворители, всевозможные масла и любые горючие вещества могут воспламениться под воздействием солнечных лучей.

Также на балконе нельзя хранить воду или любую жидкость в стеклянной таре. Нередко на ней образуется так называемый солнечный зайчик, который может вызвать пожар, отметил Щетинин.