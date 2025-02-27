Спасатель Щетинин назвал нарушением установку двери вопреки проектному решению

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются предупреждения о возможных штрафах за неправильную установку входных дверей. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Специалист напомнил о существовании определенных норм.

«Есть специальный свод правил пункт 1. 13130 — „Система противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы“. В соответствии с этим сводом правил осуществляется планировка и инженерное решение всех путей эвакуации», — пояснил эксперт.

По его словам, двери, ведущие к путям эвакуации, должны открываться по направлению выхода, обеспечивая свободное движение. Самостоятельные изменения конструкции вопреки проектному решению считаются нарушением, предупредил спасатель.