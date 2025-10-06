Спасатель Щетинин напомнил о мерах предосторожности в походе

Щетинин: есть такое правило: если ты идешь на день, бери запасов на три дня

Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе со «Звездой» рассказал о правилах безопасности для тех, кто планирует поход. Он подчеркнул, что, несмотря на очевидную пользу прогулок на природе, пренебрегать подготовкой к ним не стоит.

«Есть такое правило: если ты идешь на день, бери запасов на три дня. Нужно готовиться серьезно даже к такой прогулке», — отметил Щетинин.

Даже для короткого похода важно взять с собой достаточно воды и продуктов. Кроме того, рекомендуется иметь при себе спички или зажигалку для разведения костра, который поможет сохранить тепло.

Людям с хроническими заболеваниями следует учитывать риск обострения из-за физической нагрузки и воздержаться от походов. Здоровым же людям прогулки на природе полезны, но важно тщательно подготовиться.

Можно брать с собой в поход детей, но только при условии строгого соблюдения правил безопасности и должной подготовки.