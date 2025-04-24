Спасатель Щетинин дал совет по использованию вентилятора в жару

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин посоветовал не накрывать вентилятор мокрым полотенцем в жаркую погоду, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Эксперт предупредил, что такие действия могут быть небезопасными — вентилятор перестанет охлаждать помещение, потому что его работа нарушится.

Щетинин уточнил, что можно попробовать слегка смоченную водой марлевую ткань прикрепить к выходному диффузору вентилятора.

«Испарение позволит немножко снизить температуру в квартире, но ни в коем случае, наверное, все-таки не полотенце», — цитирует спасателя RT.