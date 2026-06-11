Спасатель Щетинин дал рекомендации по поведению в жару

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин порекомендовал избегать выхода на улицу в жаркую погоду без крайней необходимости. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул важность правильной одежды и соблюдения питьевого режима при вынужденном нахождении на улице.

«Если все-таки решили выходить, то нужно соответствующе одеться. Это хлопчатобумажная ткань, это легкие рубашки, штаны, обязательно головной убор. И питьевой режим обязательно соблюдать, брать воду с собой», — цитирует Щетинин RT.

Спасатель добавил, что во время прогулок по городу полезно заходить в кафе или торговые центры с кондиционерами, чтобы отдохнуть от жары. При ухудшении самочувствия, таком как головокружение или дурнота, он посоветовал немедленно искать помощь, обращаясь за поддержкой в ближайшие помещения или вызывая помощь по номеру 112.