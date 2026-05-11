Спасатель посоветовала не притворяться мертвым при встрече с медведем

Спасатель Вильчинская: при встрече с медведем нельзя забираться на дерево

При встрече в лесу с медведем нельзя притворяться мертвым или забираться на дерево. Об этом ТАСС заявила поисковик-спасатель Яна Вильчинская.

Она опровергла популярный миф о том, что от медведя можно спастись, притворившись мертвым. По ее словам, хищник обладает прекрасным обонянием, поэтому его нельзя обмануть.

«Медведь отлично различает запах живого и мертвого организма за много километров», — подчеркнула поисковик.

Она добавила, что на дереве от медведя тоже нельзя спастись — он лазает по ним лучше любого человека. Также спасатель предупредила, что не следует кричать или использовать перцовый баллончик, так как это только разозлит животное.

Вильчинская объяснила, что чаще всего медведь сам уходит при виде человека.

Ранее хищник напал на 40-летнего японца на рисовом поле возле начальной школы в префектуре Акита. Раненому мужчине удалось спрятаться в машине и доехать до ближайшего магазина.