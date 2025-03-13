Спасатель Леонов: при штормовом ветре нельзя парковать машины под деревьями

Депутат Государственной думы России и спасатель-доброволец Олег Леонов в разговоре с сайтом RT поделился правилами поведения при штормовом ветре.

Как отметил сам парламентарий, рекомендации довольно обычные. Так, Леонов посоветовал не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

Также важно ходить по улицам, держась на расстоянии от потенциально опасных объектов — деревьев, шатких конструкций и линий электропередач.

Накануне синоптик Александр Ильин из «Метео» предупредил, что в пятницу в Москве и области ожидается штормовой ветер из-за циклона, который придет из Северной Европы.