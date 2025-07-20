Спасатель Коринный назвал главным фактором утоплений переоценку собственных сил

В МЧС сообщили о гибели 17 человек в водоемах Подмосковья за выходные. Причинами трагедии стали аномальная жара и несоблюдение правил безопасности. Еще девять человек утонули в Башкирии, по семь — в Красноярском крае и Нижегородской области. По словам спасателя Дмитрия Коринного, главная причина трагедий — переоценка своих сил и незнание возможностей места купания, усугубленные алкоголем, написала газета «Взгляд» .

Часто отдыхающие заплывают за буйки, под мостики и в зоны с неочищенным дном. Дети часто остаются без присмотра и заплывают слишком далеко.

«Тонущий никогда не просит о помощи, у него просто на это нет сил, поскольку нет дыхания», — отмечает спасатель.

Коринный подчеркивает важность соблюдения правил безопасности: не уплывать далеко от берега, следить за детьми, выбирать разрешенные для купания места. Для спасения тонущего нужно знать правила первой помощи и действовать быстро.