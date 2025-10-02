Спасатель Киселев рассказал, что альпинисты часто оставляют предсмертные послания, попав в безвыходное положение

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с aif.ru объяснил, почему альпинисты, оказавшиеся в безвыходной ситуации в горах, пишут предсмертные записки или записывают прощальные видео.

«Когда люди понимают, что надежды на спасение нет, они могут записывать прощальные видео или оставлять записки», — привел слова эксперта «ФедералПресс».

Специалист напомнил, что в истории альпинизма есть примеры, когда погибшие оставляли послания близким. Так, в Непале пара, которая поднялась в горы почти без страховки и сорвалась, оставила после себя трагическую историю: мужчина получил тяжелую травму и остался в палатке, а его спутница пропала без вести, пытаясь спуститься за помощью.

Позже тело альпиниста нашли благодаря снимкам местности. При осмотре обнаружилось, что он успел записать на видеокамеру прощальное обращение, осознавая исход ситуации.

Напомним, альпинистка Наталья Наговицина застряла на высоте около 7100 метров еще 12 августа. Поиски планируется продолжить в 2026 году.