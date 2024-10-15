Спасатель Халилов рассказал, что история спасения туриста Михаила Пичугина в Охотском море является уникальной

История спасения туриста Михаила Пичугина в Охотском море является уникальной, поэтому она и получила такой общественный резонанс. Об этом RT рассказал эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов.

Ранее стало известно, что туриста Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, доставили в Магадан.

По словам собеседника, выживший получил большое испытание не только потому, что смог провести столько времени без еды и воды. Вместе с ним в лодке плавали тела двух родственников, поэтому мужчина находился в шоковом состоянии. Также не стоит забывать, что все это время он жил не на корабле, а в резиновой лодке, добавил Халилов.