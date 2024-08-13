Спасатель Халилов: молния может ударить в телефон и даже зонтик

Во время грозы необходимо быстрее отыскать укрытие, которым могут стать, например, торговый центр или метро. Нахождение на улице в непогоду крайне опасно. Об этом рассказал сотрудник МЧС РФ Эдуард Халилов в беседе с « Радио 1 ».

По его словам, нельзя оставаться на открытых пространствах и под большими деревьями. Еще один запрет касается использования телефонов. Любые металлические предметы, создающие электромагнитные волны, повышают вероятность попадания молнии, пояснил спасатель.

Он также отметил, что искровой разряд способен ударить даже в зонтик. Такие случаи уже были зафиксированы, добавили «Известия».