Спасатель Дударев рассказал, что при попадании в отбойное течение нужно попробовать успокоиться

Отбойное течение очень опасно, оно способно сбить человека с ног и в считаные секунды утянуть на глубину. Об этом ОТР рассказал председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.

Он рассказал, что скорость волны может достигать 16 километров в час. С такой стихией не сможет справиться даже опытный пловец. Поэтому важно помнить о главных правилах поведения при попадании в отбойную волну.

«Необходимо постараться соблюдать спокойствие и найти как раз тот момент течения, когда оно прибывает к берегу, и войти в него, потому что отбойное течение уносит в море, но также есть моменты течения, которые приносят эту воду [к берегу]», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нужно дождаться ослабления волн, а потом плыть левее или правее к берегу. При этом тратить силы на крики можно тратить лишь в том случае, если на берегу есть люди.