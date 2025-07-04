Спасатель Дударев рассказал, что главная ошибка тонущих людей заключается в размахивании руками

С начала летнего сезона 2025 года отдых у воды в Хабаровском крае стал причиной гибели 11 человек. Отсутствие надзора за детьми и купание в состоянии алкогольного опьянения — основные факторы таких происшествий. Спасатель Алексей Дударев поделился с КомсаNews рекомендациями по безопасному поведению на водоемах и действиям при обнаружении тонущего человека.

По словам Дударева, если вы чувствуете, что начинаете тонуть, не следует активно размахивать руками.

«Люди обычно начинают поднимать руки вверх, махать ими. В этом и заключается ошибка: как только поднимаете руки вверх, центр тяжести меняется, голова автоматически уходит под воду. Необходимо держать руки ниже плеч, постараться выгнуться и лечь на спину. Тогда голова будет на поверхности воды. И потихоньку, на спине, перемещайтесь в сторону берега. Это самый оптимальный вариант», — подчеркнул спасатель.

Он также отметил опасность резкого перепада температур.

«Во время жары надо аккуратно заходить в воду: если вы сначала грелись на солнце, а потом резко опускаетесь в воду, будет смена температуры. Это может привести к сужению сосудов и, соответственно, к судорогам, сердечному приступу и так далее», — предупредил Дударев.

Для безопасного купания Дударев рекомендовал выбирать знакомые водоемы.