Спасатель Дударев призвал отказаться от одиночных походов в лес

Президент Российского союза спасателей РОССОЮЗСПАС Алексей Дударев обратил внимание на то, что одиночные походы опасны. Эксперт в разговоре с ОТР отметил, что даже если планируется недолгая прогулка, нужно одеваться с расчетом на большее время в лесу. Обязательно следует брать еду и питье.

Как отметил эксперт, если человек потерялся в горной местности, стоит двигаться вниз по склону — есть шанс выйти к ручью. По этому водоему можно выйти по течению к людям, потому что река все равно будет проходить мимо населенного пункта, сказал Дударев.

Если зимняя ночевка в лесу неизбежна, важно грамотно все подготовить.

«Желательно сделать углубление в снегу, наломать лапника, веток, постелить большой слой веток на это место, сделать из тех же самых веток и лапника навес для того, чтобы укрыться под ним. Ну и желательно иметь с собой хотя бы спички, зажигалку, для того чтобы можно было развести костер и согреться в эту холодную пору», — подытожил спасатель.