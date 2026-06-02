Спасатель Дударев предупредил об опасности возгорания электромобилей

Президент Российского Союза спасателей Алексей Дударев в беседе с ИА НСН рассказал о сложностях тушения электромобилей. Он сравнил возгорание аккумулятора такой машины со взрывом батарейки смартфона, но в гораздо большем масштабе.

По его словам, эффективных способов борьбы с такими пожарами практически не существует, поскольку огонь распространяется мгновенно, а температура горения достигает очень высоких значений. Эксперт отметил, что сложность заключается в труднодоступности аккумулятора, который расположен под днищем автомобиля.

Так как машина выгорает примерно за три минуты, спасатель настоятельно рекомендовал водителям при первых признаках возгорания немедленно покидать салон и отбегать на безопасное расстояние. Кроме того, Дударев призвал автовладельцев следить за сроком годности огнетушителей и заранее учиться ими пользоваться.