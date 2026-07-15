Спасатель Дударев посоветовал поджигать кусочек бумаги для проверки наличия кислорода в подвалах и погребах

Недавние трагедии, связанные с гибелью людей в подвалах и погребах, подчеркивают важность соблюдения мер безопасности при работе в замкнутых пространствах. Президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в разговоре с ИА НСН отметил, что подобные несчастные случаи могут произойти где угодно, даже в больших городах.

Основная причина трагедий — недостаток кислорода. По словам специалиста, минимальная норма кислорода в воздухе для безопасного дыхания человека составляет 18%. Все, что ниже, уже опасно. Тяжелые газы могут вытеснять кислород, создавая смертельную обстановку.

Эксперт объяснил, что в овощных ямах овощи со временем начинают выделять тяжелый газ, который вытесняет кислород кверху. Человек, спускаясь в такое место, может потерять сознание и не заметить опасности. Поэтому все работы на глубине, даже в открытой траншее более метра, считаются газоопасными и должны проводиться в соответствии с регламентом требований Ростехнадзора.

«Любой здравомыслящий человек первым делом, открыв овощную яму или погреб, поджигает кусочек бумаги и бросает его. Если он долетел донизу и горит, значит, кислород есть, можно спускаться», — подчеркнул Дударев.