Спасатель Дударев отметил, что молнии чаще поражают человека в воде или рядом с деревьями

На пляже в селе Бунырево Тульской области три человека, включая ребенка, стали жертвами удара молнии. Еще четыре человека пострадали. Президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в разговоре с ОТР подчеркнул, что молния редко поражает человека на открытом пространстве, гораздо чаще это происходит в воде или рядом с проводниками электрического заряда, такими как деревья.

Специалист рекомендовал покидать пляж при приближении туч и искать укрытия в помещениях, закрыв окна во избежание попадания шаровой молнии.

При отсутствии поблизости строений, обеспечивающих укрытие, рекомендуется переместиться с возвышенности в низменность и присесть на корточки в овраге либо ином природном углублении. Важно избегать нахождения вблизи крупных деревьев, подчеркнул спасатель.

Эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин отметил, что около 90% пострадавших остаются в живых после удара молнии, но последствия могут быть серьезными, включая остановку сердца, потерю сознания, ожоги и повреждение нервной системы. Доктор отметил важность оказания первой помощи пострадавшему, включая проверку дыхания и пульса, а также необходимость вызова скорой помощи.