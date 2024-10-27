Создатели «Брата» подали в суд на коммерсанта за фразу Багрова на фляжке

Shot: кинокомпания СТВ подала в суд на бизнесмена за цитату из фильма «Брат»

Кинокомпания СТВ, снявшая культовые фильмы «Брат» и «Брат 2», подала в суд на липецкого предпринимателя за использование фразы Данилы Багрова на фляжке для алкоголя. Об этом сообщила Telegram-канал Shot.

По информации канала, 36-летний предприниматель из Липецка начал торговать на Wildberries фляжками с надписью «Сила в правде».

В СТВ заявили, что это прямая цитата из кинофильма «Брат 2», права на который принадлежат им. Юристы компании потребовали от бизнесмена компенсацию в 100 тысяч рублей. Липецкий коммерсант не согласился с кинокомпанией и заявил, что фраза уже давно стала народной, и писать ее можно где угодно. Истину предстоит установить липецкому суду.

В Балашихе в мае открылся арт-объект «Сила в правде». Его посвятили военкору «Известий» Семену Еремину и актеру Сергею Бодрову. На открытии присутствовал абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Костя Цзю.