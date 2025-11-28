Создание новых трамвайных остановок с лазерными проекциями обсудят в Петербурге

В Санкт-Петербурге на заседании координационного совета по доступности общественного транспорта обсудили планы по установке лазерных проекций на трамвайных остановках. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков рассказал о работе межведомственной группы, которая занимается повышением доступности транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, его слова привела «Мойка78» .

Основная тема встречи — разработка стандарта обслуживания пассажиров с инвалидностью. Участники обсудили проблему высоты посадочных площадок и выходов на проезжую часть, которые создают риски для пассажиров.

Сейчас при капитальном ремонте трамвайных путей строят повышенные посадочные платформы. Из 858 остановок города 245 уже имеют такие площадки.

Комитет по транспорту и Горэлектротранс предложили строить остановки «венского» типа на совмещенном полотне. Проект предполагает повышение уровня проезжей части на протяжении всей остановки при сохранении существующего уровня трамвайных путей. Вопрос находится в стадии проработки. Следующее заседание совета запланировано на декабрь.