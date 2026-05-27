Создание единого координационного органа обсудили в Петроградском районе Петербурга

Глава Петроградского района Петербурга Дмитрий Ваньчков встретился с представителями молодежных организаций и движений. Руководители рассказали ему о своей деятельности, текущих проектах и инициативах, сообщила gazeta.spb .

Молодежный совет района объединяет активных школьников, студентов и молодых специалистов. Работа ведется по нескольким направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, спорт, медицина, профилактика безнадзорности и медиа. Активисты организуют турниры, квизы, экскурсии и профилактические акции.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании единого органа из представителей всех молодежных объединений для эффективного взаимодействия и реализации совместных проектов.